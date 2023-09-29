Украинский беспилотный подводный аппарат "Маричка" нанес серьезный удар по Керченскому мосту По словам военного эксперта Олега Жданова, повреждение опор этого моста было лишь одним из многочисленных достижений этого дрона, который также имеет на своем счету два других успешных вмешательства.

Эксперт подчеркнул, что возможно скоро увидим "Маричку" снова в действии, так как ремонт Керченского моста приближается к завершению.

Он выделил следующие ключевые функции этого дальнобойного украинского беспилотника: "Дрон "Маричка" способен выполнять разведывательные миссии, использоваться спецназом для высадки боевых пловцов, нести взрывчатку и даже служить транспортным средством для доставки вооружения, взрывчатки и оборудования разведгруппам".

Благодаря своим большим размерам, дрон способен перевозить значительное количество взрывчатки, что делает его эффективным средством для атаки на объекты, такие как опоры моста.

Эксперт также подчеркнул, что оккупанты понесут значительные потери на Бахмутском направлении. На данный момент идут интенсивные бои, и противник пытается вернуть утраченные позиции, особенно в районе Клищиевки.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ выбрали хитрую тактику

Также Politeka писала, что Жданов раскрыл, как АTACAMS изменит ход войны

А еще Politeka сообщала, что у ВСУ новый успех под Бахмутом, близится час расплаты