Территорию страны-агрессорки всколыхнули новые серьезные взрывы, в Сети уже появились кадры.

Мощные взрывы прогремели в российской Курской области, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики.

Губернатор Курской области заявил, что в регионе работает ПВО.

По словам чиновника, один беспилотник якобы сбросил два взрывных устройства на подстанцию, после чего пять населенных пунктов остались без света.

«Привыкайте. Вы хотели войну!»,

«Курск, спать не надо!», – комментируют пользователи соцсетей взрывы в Курске.

В Сети уже появились кадры, отснятые во время атаки.

Добавим, что минувшая ночь для Украины не обошлась без очередных атак российских захватчиков. Взрывы раздавались в Николаеве.

Подробностей пока нет. Местные жители сообщают, что было громко и страшно.

«Похоронил себя трижды», «Я уже думал, что сегодня спокойно можно будет поспать, но нет», «Очень громко было», «Звуки – пипец», «Такой звук был мощный, что мне показалось, что это ядрышко», - обсуждают николаевцы очередную трудную ночь.

Последние новости Украины:

Дан неутешительный прогноз, что будет после освобождения Крыма и Донбасса.

Также сообщалось, что фото после новой авиабомбардировки напоминают кадры из фильма ужасов.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили новой гибридной ракетой – куда попали.