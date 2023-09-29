Ужасная авария в Киеве произошла на улице Наумова в Святошинском районе Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.
Предварительно известно, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Sorento, Skoda Fabia и Renault Sandero.
В результате ужасного столкновения водитель и пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer» погибли.
Водитель и пассажир автомобиля Kia Sorento получили травмы.
В полиции отметили, что киевские следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и механизм аварии будут установлены.
Очевидцы страшного ДТП сообщают, что среди пострадавших – ребенок. Авто «Mitsubishi Lancer», по их словам, буквально летело со стороны Ирпеня и после столкновения куски авто разбросало на 50 метров вокруг.
«Ужасно, что такое случается»,
«Так себе едешь спокойно, не нарушаешь правила и какое-то ч... может отправить за секунду на тот свет»,
«От ланцера ничего не осталось»,
«Ну вы расскажите, какая должна скорость быть, что бы так разорвать митсубиси»,
«Ужас» , - обсуждают пользователи соцсетей смертельное ДТП в Киеве.
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