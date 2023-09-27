Про його подробиці, як пише Politeka.net, розповіли столичні правоохоронці.
За словами поліцейських, днями надійшло повідомлення про те, що на вулиці Антоновича поранено 47-річного чоловіка.
З місця злочину медики госпіталізували у лікарню чоловіка з колото-різаною раною шиї та проникаючим пораненням гортані.
Під час опитуввання свідків і проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 47-річний потерпілий працює будівельником у приватній компанії. Перед нападом він разом з колегою знаходився у приміщенні, де під час бесіди між ними виникла сварка.
«Аби уникнути конфлікту чоловік вийшов на вулицю, втім його наздогнав колега та шматком розбитого скла, який знайшов на землі, наніс удар в область шиї», - розповіли в поліції обставини злочину.
Нападника було швидко знайдено і затримано. Ним виявився 38-річний чоловік.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.
Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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