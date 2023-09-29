Утром оккупанты нанесли удар по мирному городу, в котором остается много гражданских людей, есть ранения.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на прокуратуру Херсонщины, оккупанты утром ударили по Херсону.

По данным следствия, 29 сентября около 8:30 военные рф в очередной раз обстреляли город Херсон.

По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия, получили тяжелые ранения, были госпитализированы.

Кроме того, в результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Как рассказывают в местном паблике – в момент удара работники КП как раз убирали территорию.

Добавим, согласно официальным данным, за минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов Херсонщины, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА.

По Херсону враг выпустил 45 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Бериславском районе.

К сожалению, есть погибшие - из-за российской агрессии три человека погибли, еще 5 получили ранения.

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