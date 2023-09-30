Так высказывается экс-советник президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

"Это все дается ценой пересмотра стратегических планов в отношении Украины. Общий замысел был какой? Остановить на юге, наступить на севере Луганской и Харьковской областей. Похоже, что со второй частью плана приходится прощаться. Потому что снять с направления целую армию означает, что сила наступления просядет, а она и без того особых результатов не достигала. Сначала оттуда десантники уехали, а теперь и армия целая уезжает. Но с другой стороны это означает дилемму очень большую для нас. А есть ли у нас резервы, чтобы проломить имеющееся и готовящееся снова сопротивление российских войск на этом ключевом для нас участке? Будем ли мы искать в другом месте другие возможности, когда резервы втянутся в бой? Без сомнения, наше командование уже знает ответ на этот вопрос. Мы же не знаем ее и увидим только по действиям, которые будут разворачиваться”, - говорит он.

Ключевым вопросом для нашей стороны Алексей Арестович считает вопрос резервов.

“Под Угледаром наметился успех, это тактические действия Но, тем не менее, противник занервничал, и там его злые языки утверждают, что украинцы активизировались довольно успешно. Бои на Щелковском направлении тоже тяжелые, потому и туда подъехали резервы. И вопрос резервов всегда был ключевым для нашей стороны. Найдем ли мы достаточное количество резервов? Куда и как мы их направим для того, чтобы продолжать движение? То же самое Марьянка, Авдеевка – тяжелые бои по периметру. То же самое – Бахмут. Там бои идут в Курдюмовке, Клещиевке, Андреевке. Он тоже отражает контратаки российских войск, хотя мы держим эти два населенных пункта, по данным злых языков. Ну, а Сватово это то направление, которое должно было стать успешным, выйти на границы Луганщины, снова ее завоевать. Но, похоже, с этими планами российскому командованию приходится прощаться, по крайней мере, на данном этапе”, - говорит он.

Подытоживая, Арестович говорит, что наши войска фактически повсюду отражают атаки по этому периметру и сами атакуют тогда, когда это возможно.

“Поэтому общая ситуация характеризуется так: идет переброска российских резервов на ключевые наиболее болезненные для них направления Токмака. Наши войска отражают там контратаки”, – убеждает он.

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