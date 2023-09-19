У Запада есть очень много рычагов для того, чтобы обвалить россию или придавить ее так, чтобы она даже с «колен» не поднялась.

Такое мнение высказал полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

По его словам, когда украинские войска выйдут на границы 1991-го года, а остатки рашистской армии отступят, начнется переходной период.

«Поверьте, я вам скажу так – если мы выйдем на границы 91-го года, я считаю, что израильский вариант, что будут обстрелы через границу, он наименее вероятен. Потому что у Запада есть очень много рычагов для того, чтобы сегодня обвалить россию или придавить ее так, чтобы они прекратили огонь и чтобы они согласились на условия для переговоров», - сообщил Жданов в своем новом видеообзоре, опубликованном на YouTube.

По его словам, выход украинских защитников на границы 1991-го года будет означать для россии военную катастрофу. Жданов не исключает, что россия продолжит атаковать территорию Украины ракетами, но считает такой вариант развития событий маловероятным.

«Россия будет ослаблена очень сильно в военном плане. А у Запада, поверьте, у них и сейчас есть рычаги воздействия на рф, но по каким-то политическим мотивам Запад, особенно США и страны Большой семерки не хотят резкого, максимального давления на рф.

Они хотят вытянуть весь военный потенциал из рф для того, чтобы россия не то, что не встала с колен, а чтобы она вообще упала. Вот к чему все это идет», - уверен Жданов.

Те договора, говорит Олег Жданов, которые мы сейчас заключим на переходный период, от момента окончания активных боевых действий и до момента вступления Украины в НАТО – гарантии безопасности, которые нам дают страны-подписанты этих договоров.

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