ВСУ активно ведут операции по нарушению этой логистики, о чем рассказал военный эксперт.

ВСУ уже преодолели самый жесткий линейный барьер. Силы обороны двигаются в промежуточное пространство между оборонительными линиями. Следующей важной целью является населенный пункт Очеретоватое. Военный эксперт Олег Жданов поделился своими предположениями о будущем Запорожского направления Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

"У противника остаются все меньшие шансы на удержание этих оборонительных позиций. Затем ВСУ планируют продвигаться в сторону Токмака, что уже представляет собой ключевую позицию, влияющую на северо-западную часть российских войск" - делится эксперт.

Украинские военные также активно работают над разрушением логистических связей врага через Крымский полуостров. Северо-западная группировка российских войск, расположенная на юге, зависит в значительной степени от поставок через Крым, высказался эксперт.

Также ранее специалист добавил, что на текущий момент в российских войсках катастрофа с восполнением потерь. Разрыв между потребностью фронта и подготовкой новых солдат с каждым днем становится все больше и больше.

По данным украинской разведки, что на фронт призываются на текущий момент 20-25 тысяч человек.

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