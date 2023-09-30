В Черном море сложилась парадоксальная ситуация, когда страна практически без флота крушит и наносит ощутимые потери морскому элементу страны, имеющей значительный флот в регионе.

Теперь военно-политическое руководство росийских оккупантов решило "выгнать" флот в море, чтобы он, в конце концов, начал воевать. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Насколько я понимаю, перед командованием российского флота на Черном море сейчас стоит целый ряд задач, который оно вынуждено решать "при любых обстоятельствах", в том числе даже в условиях угрозы поражения своего корабельного состава соответствующими средствами ВСУ", — пишет эксперт.

Во-первых, нанесение ударов крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) типа "Калибр" по объектам на территории Украины. Во-вторых, контроль надводной, подводной и воздушной обстановки в акватории Черного моря, а также над морским гражданским трафиком в этих районах.

Кроме того, по словам военного обозревателя, среди задач росийского флота сейчас:

прикрытие с моря стратегически важных объектов (Керченский мост, порты и нефтеперевалочные пункты, контроль Азовского моря);

перемещение предметов материально-технического обеспечения для обеспечения группировок войск в Южной операционной зоне + та же задача в интересах группировки войск в Сирии;

участие в ПВО в районах и пунктах своего базирования.

"Поэтому, на данный момент, значительная корабельная группировка ЧФ находится, непосредственно, в море. Кроме того, очевидно, что командование ЧФ одновременно с этим вынуждено активно задействовать свои судоремонтные мощности для ремонта и технического обслуживания целого ряда единиц своего корабельного состава, в том числе из разряда боевых кораблей и в том числе - носителей КРМБ и управляемого ракетного оружия", — добавил Константин Машовец.

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