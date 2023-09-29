Вранці окупанти завдали удару по мирному місту, в якому залишається багато цивільних людей, є поранення.

Як пише Politeka.net з посиланням на прокуратуру Херсонщини, окупанти зранку вдарили по Херсону.

За даними слідства, 29 вересня року близько 8:30 військові рф вкотре обстріляли місто Херсон.

За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства, отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Як розповідають в місцевому пабліку - в момент удару працівники КП як раз прибирали територію.

Додамо, згідно з офіцйними даними, за минулу добу противник здійснив 96 обстрілів Херсонщини, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА.

По Херсону ворог випустив 45 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі.

На жаль, є загиблі - через російську агресію три людини загинули, ще 5 дістали поранення.

Останні новини України:

Віталій Кім повідомив сумні новини після ракетного удару по Миколаєву.

Також повідомлялось, що фото після нового авіабомбардування нагадують кадри з фільму жахів.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вдарили новою гібрідною ракетою – куди влучили.