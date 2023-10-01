С учетом 30 дронов, которые оккупанты запустили вечером 30 сентября, всего за месяц рф применила 521 Shahed-136. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ранее рекорд был отмечен в мае 2023, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем было резкое падение интенсивности налётов: в июне - 197, в июле - 246, в августе - 167.

"Я пока не могу сказать, что такой показатель является следствием запуска производства Shahed-136 в россии, поскольку по имеющейся информации у них с этим производством большие проблемы. Так, за первое полугодие 2023 россиянами исключительно на своих мощностях, в замкнутом цикле, планировалось выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц. Но они не смогли этого сделать", — пишет эксперт.

По его словам, сроки поставок были сорваны, поскольку производство зависит от поставок контрабандных запчастей, поэтому рф сохраняет зависимость от Ирана.

Александр Коваленко напомнил, что в феврале, марте и апреле интенсивность ударов была ниже 100 дронов в месяц, поэтому у россиян была возможность накапливать БК, и сентябрьский налёт мог стать рекордным именно благодаря задействованию накопленного БК.

"И самое важное. Большая часть всех ударов приходилась в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам. Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. И с учётом сокращения числа сбитых Shahed-136 им это удаётся", — добавил военный обозреватель.

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