Эксперт сообщил важные новости из Бердянского направления, а также из районов Авдеевки, Курахово и Бахмута.

На Бердянском направлении противник продолжает попытки контратаковать севернее с.Приютное в направлении с.Ровнополь, а также вдоль дороги на с.Новодаровка, но уже теряет свою "настойчивость". Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, подразделения российских оккупантов на этом направлении явно не готовы длительное время "непрерывно атаковать".

Тем временем в районе Авдеевки командование 1-го армейского корпуса противника решило активизироваться и попытаться вернуть утраченное недавно положение по направлению Опытное - Авдеевка и Водяное - Тоненькое.

"Подразделения 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 1-го АК попытались снова атаковать позиции наших передовых подразделений, соответственно по направлениям Спартак – Авдеевка и Водяное – Тоненькое – неудачно", — пишет Константин Машовец.

В свою очередь, на Кураховском направлении передовые подразделения оккупантов попытались в очередной раз "расширить" Марьинский "клин" по направлению Александровка - Новомихайловка, а также попытались пробиться через центральную часть развалин Марьинки. По словам военного обозревателя, обе попытки закончились безрезультатно.

"Южнее г.Бахмут, противник продолжает свои "стабилизационные" контратаки в районе с. Клещиевка и Андреевка (точнее, того, что от них осталось), очевидно, пытаясь не допустить продвижение передовых подразделений ВСУ за железную дорогу... в сторону рокады между Бахмутом и Горловкой...

С этой целью противник ввел в бой "свежий" 1428-й мсп ТрВ, причем настолько удачно, что последнему пришлось таки в районе с.Андреевка немного отползти к востоку от полотна железной дороги", — добавил эксперт.

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