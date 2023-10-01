Для фланговых контратак российское командование использовало две десантно-штурмовые дивизии, и обе выполнили поставленную задачу лишь частично. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, противник сумел временно остановить продвижение передовых подразделений ВСУ между Новопрокоповкой и Вербовым, но создать условия для полной остановки украинского наступления или создать реальную угрозу охвата ударной группировки ВСУ на Токмакском направлении оккупантам не удалось.

"Более того, противнику приходится достаточно ощутимо "напрягаться" и в полосе обороны 42-й мотострелковой дивизии (мсд), чтобы не допустить дальнейшего продвижения передовых подразделений ВСУ уже по первой позиции своего главного рубежа обороны.

И теперь не украинское командование вынуждено снимать часть своих сил и средств с "вершины" своего вклинения в оборону противника и перемещать их на фланги, чтобы отразить фланговые контратаки противника, а сам противник вынужден часть своих подразделений по фланговым направлениям перемещать на острие украинского наступления", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что противник в надежде оттеснить передовые подразделения ВСУ от северной окраины с.Новопрокоповка в сторону с.Работино ввел в бой 104-й десантно-штурмовой полк, но получилось все наоборот: в результате трех дней жестких ближних боев оккупанты вынуждены были покинуть свои передовые позиции севернее с.Новопрокоповка.

Однако эксперт предупредил, что противник не прекратит попытки "купировать" украинское наступление путем своих фланговых контратак.

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