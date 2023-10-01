ВСУ удалось реализовать два из трех ожидаемых рекордов. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, за сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии, включая миномётные системы — 947 единиц.

"Это обусловлено тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, в следствие использования всё более примитивных и отсталых артиллерийских средств. Кроме того, рост количества буксируемой ствольной артиллерии, с низкой мобильностью, снижение дальности и точности стрельбы, а так же износ орудий - всё это приводит к таким высоким показателям потерь", — объяснил эксперт.

Во-вторых, в сентябре установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств российских оккупационных войск - 874 единицы. Это даже больше, чем в рекордном марте 2022 года, когда вражеские логистические колонны жглись в режиме нон-стоп.

Кроме того, ВСУ показали второй за весь период полномасштабной войны результату по уничтожению РСЗО противника — 63.

"Таким образом, сентябрь закрывается с очень обнадёживающими показателями. Ведь те темпы и объёмы, с которыми уничтожается российская артиллерия, не дают возможности российскому ВПК не то, чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус из которого можно будет выбраться только посредством поставок из третьей страны. И актуальным для командования РОВ становится не только вопрос - где взять снаряды, но и где брать орудия, из которых ими надо стрелять", — добавил военный обозреватель.

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