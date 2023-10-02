ЧВК "Вагнер" — это "надутые" герои, которые за год прошли всего 30 километров в районе Бахмута. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан в интервью Елене Курбановой.

"Теперь пришли к тому, что осталось несколько сотен этих горе-военных, которые никому не нужны, все от них отказались. Куда бы они не пытались попасть — люди, которые могут платить деньги, их точно к себе не возьму. И вот им деваться было некуда. Там около 500-600 человек всего их осталось, их надо было куда-то заткнуть. Вот угадайте, куда их заткнули... В Бахмут. Ну, тянули нас туда всех, вот теперь там идите погибать", — заявил Роман Свитан.

По мнению эксперта, там эти остатки "вагнеровцев" и погибнут, им уже не дадут уйти из Бахмута.

"То есть их туда засунули, и будут они там сидеть ждать своего часа эти несколько сот человек, и не более того. Потому можно ставить большой красный крест на ЧВК "Вагнер" и понимать, что иногда, на войне особенно, медийная составляющая творит чудеса: можно из человека, который ничего не значит, создать героя, а можно героя даже не заметить, кстати, так и происходит.

Потому ЧВК "Вагнер" — это такие надутые герои, которые, если реально, за год прошли всего лишь 30 километров. Ну вот все их достоинство, а угробили под 100 тысяч человек своих солдат", — добавил Роман Свитан.

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