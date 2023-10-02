После ночной атаки российские захватчики снова бьют по территории Украины.

Прямо сейчас российские оккупанты атакуют Херсон, пишет Politeka.net. О новых взрывах сообщают жители Херсона и призывают всех в городе: "В укрытие!"

Ранее жители Херсона сообщали, что оккупанты бьют по городу из РСЗВ и артиллерии.

Добавим, что сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131.

«Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», - отметили в Генштабе ВСУ.

В воздушных силах ВС Украины ночью также предупреждали о ракетной опасности. Во многих регионах звучала воздушная тревога.

В частности под угрозой ракетного удара находились Кировоградская область, Херсонская и Николаевская области, а также Сумская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Запорожская.

«Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов», - предупреждали защитники неба украинцев на рассвете.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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