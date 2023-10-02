Каждый день украинские защитники очищают украинскую землю от российских захватчиков, сколько еще может продлиться война спрогнозировал известный эксперт.

По словам полковник запаса ГШ ВСУ, украинского военного эксперта Олега Жданова, Запад не перестанет поддерживать Украину, однако, неизвестно, «на сколько они будут растягивать победу».

По словам Жданова, есть несколько сценариев, однако Запад, судя по всему, выбрал такой, что война закончится еще нескоро.

Такой вывод напрашивается с учетом скорости и объемов поставок вооружения.

«Дать сразу и много, либо по чуть-чуть, но долго. Пока они идут по принципу по чуть-чуть, но долго. Поэтому и война тянется полтора года. И еще как минимум год будет тянуться», - спрогнозировал Жданов в своем новом видеообзоре.

Добавим, ранее Жданов ответил на вопрос о том, насколько реален сценарий ввода войск НАТО в Украину.

"Это вообще нереальный сценарий. Пока идет война, пока документально не оформлено ее окончания, ни о каком вводе войск НАТО на территорию Украины даже можете и не мечтать", - заверил военный эксперт.

Данный вопрос закрыт "окончательно и бесповоротно", подчеркнул Олег Жданов.

Отметим, что ранее стало известно, что Украина до конца этого года получит 30 машин механизированного разминирования от международных партнеров



Сейчас украинские власти работают над привлечением большего количества компаний, которые могут помочь Украине в вопросе минной безопасности.

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