Как пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру, 1 октября около 23:40 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона.

Из-за артиллерийских обстрелов произошло возгорание частного дома.

"Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", – рассказали в прокуратуре.

Мама и дети во время обстрела находились в своем доме.

Также сообщается, что всю ночь и утром 2 октября оккупанты били по центральной части областного центра.

В результате новых атак повреждены дома, хозяйственные постройки, церковь и другие гражданские объекты.

Добавим, согласно официальной информации, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонщины, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА.

По Херсону враг выпустил 20 снарядов.

Вражеские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории завода и тракторной бригады в Херсонском районе; магазин, здание учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.

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