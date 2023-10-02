Так, враг продолжает поливать огнем Харьковскую область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, минувшей ночью враг обстрелял с. Подлиман Изюмского района.

В результате атак поврежден 2-этажный дом, летняя кухня, хозяйственные постройки, произошел пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов", - рассказали в ОГА о новых атаках со стороны россиян.

Так, в результате удара по пгт. Боровая Изюмского района управляемой авиабомбой и из РСЗО повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены четыре частных домовладения.

В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских массированных обстрелов погиб гражданский мужчина. В городе повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.

Кроме того, российские оккупанты ударили фугасной авиабомбой - оккупанты атаковали пгт Купянск-Узловой Купянского района.

В результате удара повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.

Также сообщается, что на поле вблизи населенных пунктов Донец и Благодатное Чугуевского района произошел взрыв.

Как выяснилось, во время выполнения работ в поле на мине подорвался комбайн. К счастью, водитель получил незначительные повреждения и в госпитализации не нуждался.

Добавим, что согласно данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ).

Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА.

Уничтожить удалось четыре «Шахеда».

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