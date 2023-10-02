Проблемы стран, которые стали союзниками Украины обостряются и все чаще и громче звучат пугающие прогнозы о том, что будет, если поддержка иссякнет.

Своим видением ситуации поделился военный, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Если бы сотрудничество с РФ было Западу выгоднее, чем поддержка Украины в борьбе с эрэфией то, поверьте, они бы уже давным-давно переметнулись на сторону России», - заверил Жданов, подчеркнув, что Запад не может устать поддерживать Украину.

Они приняли решение поддерживать Украину и, заверил Жданов, мосты сожжены.

«Они определились, с какой стороны баррикады они находятся и уже обратной дороги для Запада нет», - уверен Жданов.

По словам военного эксперта, трамписты, которые пытаются блокировать военную помощь Украине - они только усугубляют внутреннюю и внешнюю позицию Соединенных Штатов на мировой арене.

«Внутри они смуту сеют, а снаружи они опускают США с мирового геополитического Олимпа, делая свою страну более уязвимой перед тем же Китаем», - отметил Олег Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что в мире понимают – если сегодня Украина не остановит русский фашизм, то завтра он придет в другие страны.

«Поэтому все эти разговоры, что Запад устанет, Западу надоест, Запад не сможет… Если Запад устанет и скажет: «Все, мы больше не можем», значит они проиграли. Не столько мы, сколько они. Мы просто пойдем и будем сражаться до последней возможности. Самое худшее – попадем под оккупацию РФ. А они завтра будут стоять на коленях, следующий Саммит мировых лидеров будет проходить в Москве и руководить этим саммитом будет Путин», - спрогнозировал ход событий Олег Жданов.

И Путин, по словам эксперта, будет рассказывать Шольцу, Макрону, Байдену и другим мировым лидерам, как надо правильно учитывать интересы РФ в мировой геополитике.

«Вот поэтому Запад никогда не устанет, пока мы не победим», - заверил военный эксперт.

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