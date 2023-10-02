Как сообщают зарубежные СМИ, на момент трагедии в церкви, расположенной в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, находилось более ста человек.
По данным СМИ, крыша упала, когда проходило крещение во время послеобеденной мессы.
На месте трагедии идет поисково-спасательная операции, сообщается, что среди людей, которые оказались под завалами, есть дети.
Сначала сообщалось о пяти погибших, потом о семи, однако эти трагические цифры продолжают расти. На данный момент известно, что жертвами обрушения стали девять человек. Десятки человек пострадавших.
К разбору завалов привлекли армию.
Ранее стало известно н несчастье в Украине - под огонь российских оккупантов попали дети и их мама.
Известно, в каком они сейчас состоянии.
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Также сообщалось о трагедии в Киеве - жизни оборвались мгновенно.
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