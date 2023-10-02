Предел прочности расходов на оборону в РФ может быть до конца 2025 года.

Об этом говорит бывший советник президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

Арестович утверждает, что Россия готовит программу перевооружения армии, но ей не избежать негативных последствий, начатой ​​в Украине войны.

“Я думаю, что у них две главные единицы расчета. Первая – выборы в США 24 ноября. Вторая – программа перевооружения российской армии до 2025 года, о которой недавно говорил Шойгу на коллегии Министерства обороны. Они уже объявили, что увеличивают вооруженные силы и перевооружают их. Здесь еще нужно учитывать инфляцию, но тем не менее амбициозная программа перевооружения, создание армии нового типа есть".

Впрочем, по словам экс-советника, россия не создаст эту армию, потому что кадровая армия убита, а из мобилизованных источников не сделаешь военных профессионалов. Более того, они еще постоянно без отрыва от производства, потому что все время воюют и погибают в Украине.

"Но тем не менее проблема есть, ее нужно оправдывать, деньги нужно осваивать. Стоит не забывать, что в России очень большое количество статей военного бюджета, как в тоталитарных устройствах, спрятаны. То есть они не прямо в военном бюджете находятся, но косвенно являются военным бюджетом, поэтому настоящие расходы могут быть гораздо больше. В такой гонке не выживет ни одно государство мира".

Арестович говорит, что наше с Западом дело эффективно просадить эту программу, не дать им создать армию нового типа и заставить просесть экономический кризис.

"Я не экономист, но не будет преувеличением сказать, что предел прочности расходов на оборону в России может быть до конца 2025 года. То есть это такой спринт, его можно бежать год, но ни одно государство не выдержит таких расходов".

По словам Алексея Арестовича, каждый россиянин уже ощутил на себе ту реальность, которая наступила из-за действий их власти.

"Рядовой россиянин прекрасно чувствует, сколько стоит теперь доллар, евро или рубль - насколько он подешевел. Сколько людей в России по линии бедности живут? Только официально 19%, следует эти цифры уточнять, конечно. Но эта линия бедности там хуже, чем у нас у последнего бездомного. Россию принято считать очень богатым государством, но на самом деле только нувориши там живут богато, а в целом очень бедненько у них".

Одна из причин бедности россии, по мнению Арестовича, в том, что многие погибают в Украине. Показатели формально увеличиваются.

"Мало того, что они вступили в зону высоких расходов, они еще и начали отлакерованную статистику подавать. 71,7% кредитов у них считаются проблемными. Если это была реальная цифра, то можете себе представить реальное положение. Если бы не Набиуллина, они рухнули бы". Но даже она не справится с похожими отраслевыми искривлениями в экономике, когда столько идет на оборону".

В конце концов, экс-советник считает, что 2025 год будет для России неутешительным в экономическом плане. Они, конечно, попытаются пробежать этот спринт. Попытаются пройти все кампании до выборов в штатах, ценой перегрузки экономики. Но дальше конец.

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