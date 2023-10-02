Украинский военнослужащий рассказал, что сейчас происходит на поле бои и где снова замечены «вагнеровцы».

Наемники "Вагнер" действительно вернулись на фронт в Украине и среди них уже есть первые погибшие, пишет Politeka.net.

Об этом рассказал военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», в котором рассказывает о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, "вагнеровцев" бросают в бой в составе штурмовых групп.

«Есть первые погибшие среди вагнеров, приехавших снова на направление уже на контрактах. Один из погибших был от пули нашего снайпера», – рассказал «демон».

По его словам, "вагнеровцы" формируют штурмовые группы и пытаются работать ночью.

«Но пули умело ловят, кто-то шеей, кто-то головой», - коротко рассказал боец ​​о судьбе возвращающихся на войну «вагнеровцев».

Напомним, по мнению украинских военных, никакой тактической угрозы для Сил обороны "вагнеровцы" больше не будут нести.

"Это - остатки тех недобитков, которые остались еще после того, как "Вагнер" был разбит в конце этой весны - в начале лета. Конечно, большая часть тех военных преступников, убийц после расформирования их лагерей в Беларуси, кто-то отправился в Африку, кто-то отправился домой, а кто-то приехал умереть в украинской земле», - рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Отметим, что «Бахмутский демон» также ранее сообщил, что «вагнеровцы» замечены на Лимано-Купянском направлении. Также в составе штурмовых групп, которых российские захватчики отправляют на верную смерть в контратаках.

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