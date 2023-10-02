Жуткая трагедия произошла в украинской столице, в полиции рассказали первые подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели девушки и парня.

Молодые люди упали с балкона многоэтажки и погибли на месте.

«Сегодня около 12:00 в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа», - рассказали в полиции первые подробности.

Предварительно полицейские установили, что погибшие – это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения.

В настоящее время правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

На появившемся в местном паблике фото, которой было сделано на месте трагедии, видно, что тела погибших лежат прямо под окнами жилого дома.

По некоторым данным, перед гибелью брат и сестра "запустили прямой эфир".

Ранее стало известно о несчастье в Запорожской области. Там рано утром вспыхнул дом, в котором, как рассказали соседи спасателям, находились мать и двое детей.

Детали трагедии.

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