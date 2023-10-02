Україну сколихнула нова трагедія, про її обставини розповіли рятувальники.

Як пише Politeka.net, нещастя сталося в Запорізькій області.

Зранку другого жовтня рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка спалахнула в приватному будинку в одному із сіл Запорізького району.

Сусіди родини, чий будинок спалахнув, розповіли рятувальникам, що всереді охопленої полум’ям оселі може перебувати матір з двома дітьми.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 кв.м, але найстрашніні побоювання справдилися. У ході оперативної розвідки в палаючій оселі рятувальники виявили 32-річну жінку та 9-річну дитину.

Мати і дитя вже були без ознак життя.

Також з’ясувалася доля другої дитини – на момент виникнення пожежі вона перебувала у родичів. Це і врятувало їй життя.

Про причини трагедії поки не повідомляється – її встановлять фахівці. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, що нещастя також сталося з матір'ю та її двома дітьми в Херсоні. Дівчатка та жінка постраждали через ворожий обстріл.

"Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір", - розповіли в прокуратурі Херсонщини про наслідки чергової ворожої атаки.

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