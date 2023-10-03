Некоторых населенных пунктов под Бахмутом уже практически не существует, в ближайшее время жестокие бои развернутся на еще одном участке.

О том, как именно будет развиваться ситуация на Бахмутском направлении в ближайшем будущем спрогнозировал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Клещиевки и Андреевки уже практически не существует и в ближайшие дни в новостях с этого участка фронта появится «железка».

«В то время как Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка являлись составными частями опорной линии оккупантов в юго-западном секторе Бахмута, "железка" представляла собой условный оборонный рубеж», - поясняет Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, пересечение этого рубежа создавало бы оккупантам «очень много проблем, ведь по левую сторону от него - это прямой путь на южную логистическую артерию 0513».

После череды безуспешных контратак на Клещиевку и Андреевку ресурс российских захватчиков сточился, продолжает Коваленко.

«И по большей части они сейчас сидят по левую сторону от "железки" в посадках в ожидании неизбежного - зачистки. Но пересечь "железку", как многим кажется, это не такая уж и простая задача. Не простая, но и не невыполнимая.

Есть несколько локаций, в которых пересечение более упрощённое, особенно в районе Андреевки, благодаря наличию переходов и наилучшего направления на Одрадовку. Но пока они простреливаются врагом, особенно с близлежащих посадок. Решение - вопрос времени и количества кассет. Затем зачистка остатков», - прогнозирует военный эксперт.

Коваленко высказал уверенность, что так или иначе это произойдет. А далее начнется продвижение к 0513, которая уже сейчас находится под огневым контролем украинских защитников.

«Но, когда над 0513 будет установлен физический контроль, можно говорить не то, чтоб об успехе в юго-западном секторе и начале продвижения в юго-восточном. Это точка в возможностях обороны РОВ в целом к югу от Бахмута и не только. Это возможность и взятия под огневой контроль восточной логистики.

Что самое интересное, РОВ в районе Бахмута могут оперировать тем ресурсом, что там есть, тянуть лишний особо нет откуда. И усилить юг они могут только за счёт севера, а если стягивать подразделения с севера, то потенциал там уменьшается, что вполне может иметь уже своим последствия», - поясняет ситуацию Коваленко.

При этом эксперт задается риторическим вопросом, как враг будет оперировать ресурсом после того, как над его логистикой будет установлен огневой контроль.

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