По словам полковника запаса ГШ ВСУ, украинского военного эксперта Олега Жданова, существует большая вероятность, что боевые действия в Украине закончатся в2024-м году.

«Я остаюсь при своем мнении, что к концу весны, началу мая мы должны закончить активную фазу боевых действий. Как минимум с выходом или максимальным приближением к границам 91-го года. С освобождением Крыма так точно. Иначе это не состоится. С освобождением Донбасса и Луганска», - пояснил Жданов свою точку зрения в новом видеообзоре.

По мнению военного эксперта, активная фаза боевых действий закончится аккурат к началу предвыборной кампании Джо Байдена. Далее начнется некий процесс переговоров:

«Дальше, вот эти шесть месяцев, от 8 мая до 8 ноября, это может быть этап переговорного процесса и подписания регулирующих или юридических документов, которые закрепят окончание этой войны. Но активную фазу, я думаю, что именно к началу предвыборной кампании Джо Байдена соединенные Штаты будут стараться подтянуть".

Двадцать четвертый год, уверен Жданов будет для Украины очень позитивным.

«Двадцать четвертый год будет, я надеюсь, для нас очень позитивным и наиболее вероятно это год окончания активной фазы боевых действий. Это точно. Можно надеться на большой успех», - отметил Жданов, добавив, что при этом политическое регулирование в 2024-м году остается под вопросом.

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