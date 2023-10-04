Российские оккупанты пытаются не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ за линию железной дороги и их выхода на основную рокаду противника на этом направлении между Бахмутом и Горловкой.

Как объяснил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, с этой целью противник ввел в бой дополнительные подразделения по направлению на с.Клещиевка и на с.Андреевка.

"Получилось это у командования противника лишь частично. Темп продвижения передовых подразделений ВСУ, действительно, упал и составляет сейчас минимальные показатели. Но они, очевидно, не остановились - в районе прудов к северу от Андреевки оно продолжается так же, как и к югу от нее, где передовым подразделениям противника пришлось отойти от линии железной дороги", — отметил Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что оккупанты также пытаются удержать две посадки, которые идут вдоль железной дороги к северу от с.Курдюмовка и с.Зеленополье, поскольку это обязательное условие для удержания самой Курдюмовки.

"Проблема для противника заключается в том, что украинские подразделения уже находятся у западной окраины села. Поэтому организовать более или менее адекватную оборону ему будет достаточно сложно", — подчеркнул эксперт.

Машовец уточнил, что из-за наступления ВСУ южнее Бахмута перед оккупантами стоит вопрос: продолжать перемещение на это направление дополнительных сил и средств, или стоит пока обойтись уже развернутыми.

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