Теперь место, где глубины воды достигали нескольких метров, превратились в пустыню, известный эксперт ответил, может ли она превратиться в поле боя.

Так, военный эксперт Олег Жданов уверен, что пока пересечь территорию бывшего Каховского водохранилища бойцы ВСУ не смогут, и этому есть несколько причин.

«Там, где больше 50 лет было водохранилище говорить, что оно высохло за два или три месяца – не стал бы. Это первое. Второе – на сколько исторически известно, там был так называемый «Зеленый луг»», - напомнил Жданов в своем обзоре, добавив, что там также были болота, поэтому эта местность не станет «суперпроходимой».

Кроме того, если говорить о деятельности украинских ДРГ, следует понимать, куда они должны выйти. По словам Жданова, это либо на атомную станцию, либо на Энергодар, либо в районе Пятихаток. Однако везде развернуты войска оккупантов.

«Поверьте, если бы была такаяя воможность, Силы специальных операций уже давно бы там наводили страх и ужас на оккупационные войска эрефии. Раз этого не происходит, значит либо нет тако возможности физической, перейти это водохранилище. Плюс не забывайте – там местность в основном равнинная, если идти по дну бывшего водохранилища - она же простреливается», - отметил Жданов.

Военный аналитик подчеркнул, что рашисты это прекрасно понимают, поэтому они готовы к тому, что «кто-то бутпытаься пройти по подсохнувшемудну водохранилища».

«Давайте подождем, когда наступит целесообразность и физичская возможность проведения диверсионных или внедрения разведывательных диверсионных групп ВСУ на оккупированную территоорию», - заключил военный эксперт.

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