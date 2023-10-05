Согласно последним данным Генштаба ВСУ, противник пытался вернуть позиции в районах населенных пунктов Григоровка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, пишет Politeka.net.

«Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в новом своде Генштаба.

О жестоких боях рассказывают и бойцы ВСУ. Так, украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что ночь была максимально тяжелой.

По его словам, «откуда-то взялось» очень много российских захватчиков.

«Часть из которых дрались до конца, а часть убегала после первой же мины. В итоге, за железную дорогу нас не отбросили, все атаки отразили, дальше будем двигаться понемногу», - сообщил «демон» о последствиях боев.

В свою очередь защитник "Бахмутский Балу" ночью сообщал, что удалось выбить россиян с позиций за железной дорогой.

«Укрепились уже! Нам еще немного, чтобы перейти железную дорогу, надеюсь через пару дней будем уже с ребятами. У ребят в районе Самолетика тоже есть новости, но еще работают ребята (пока не буду ничего говорить). По Курдюмовке жестокие бои, свозят мясо теперь туда - как это делали с Клещами, побратимы еще успевают контратаковать - позиции также ходят из рук в руки», - рассказал украинский защитник.

По его словам, в районы Берховцы оккупанты также атаковали наши позиции ночью – побратимы отразили, позиции остаются за ВСУ.

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