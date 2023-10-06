На Купянском направлении российские оккупанты не отказались от своего замысла относительно выхода на рубеж по р. Оскол.

По целому ряду признаков очевидно, что командование противника готовится к активным наступательным действиям в северной части Луганской области и юго-восточной части Харьковской. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По мнению эксперта, основными возможными тактическими дирекциями вражеского наступления на Купянском направлении могут быть:

на Петропавловку через Синьковку

на Петропавловку через Первомайское

на Купянск-Узловой через Степную Новоселовку

Константин Машовец отметил, что вероятнее всего, начнется наступление именно с северного отрезка, со стороны Лимана Первого и Ольшаны.

"На данный момент, очевидно, что если "под Синьковкой" ничего стоящего у противника не получится, возможные наступательные действия ударных тактических групп 47-й тд и 2-й мсд явно очень существенно потеряют в своем смысле. Ведь, в таком случае, им придется по существу "в лобовую" наступать на устойчивую и не дезорганизованную оборону ВСУ.

А вот если противнику удастся прорваться по направлению Синковка - Петропавловка (по сути, по кратчайшему расстоянию до восточных "заречных" окрестностей Купянска), то тогда, очевидно, что вся оборона ВСУ восточнее этого "висящего" осевого направления на дороге Р-07, испытывает существенную дезорганизацию", — подчеркнул военный обозреватель.

Эксперт добавил, что не стоит недооценивать возможности российского командования организовать и провести оперативно-тактическое наступление на Купянском направлении, особенно учитывая, что, как минимум, в трех показателях - количестве личного состава, танков и артиллерии - противник имеет серьезные цифры.

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