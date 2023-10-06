Именно в эти минуты россияне обстреливают большой украинский город.

Как сообщает Politeka.net, началась атака на Харьков.

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», - говорится в срочном сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.

В Харьковской ОГА также призывают жителей срочно пройти в укрытие:

«Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области находитесь в укрытиях!».

Добавим, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений.

В целом враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Напомним, что российские оккупанты ударили ракетой по селу Гроза на Харьковщине. Под огонь попал магазин-кафе, где в то время находились десятки человек - проходили поминки за военным.

В МВД сообщили, что аварийно-спасательные работы в с. Гроза Купянского района завершены.

"Погиб 51 человек, в том числе ребенок 2017 года рождения; 6 человек получили травмы", - говорилось в сообщении.

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Новый ужасный взрыв произошел в Украине - вокруг все почернело, есть погибший.

Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.