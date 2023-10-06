Так, стало известно, что ночью оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Как отмечается, враг направил более полудесятка артиллерийских снарядов.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Легковой автомобиль – уничтожен. Изуродована линия электропередач.

К счастью, люди остались невредимыми.

Также сообщается, что под утро на Днепропетровщине был сбит вражеский беспилотник.

Кроме того, стали известны первые подробности новой атаки на Харьков.

Предварительно, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

На данный момент известно, что три человека получили ранения, состояние легкое.

"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий", - рассказала в Харьковской ОВА.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Согласно первым данным, которые озвучил мэр города Игорь Терехов, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.

Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их.

ОБНОВЛЕНО:

В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

Последние новости Украины:

Новый ужасный взрыв произошел в Украине - вокруг все почернело, есть погибший.

Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.