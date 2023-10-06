Появились первые данные о последствиях новых атак со стороны российских захватчиков.

Так, стало известно, что ночью оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Как отмечается, враг направил более полудесятка артиллерийских снарядов.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Легковой автомобиль – уничтожен. Изуродована линия электропередач.

К счастью, люди остались невредимыми.

Также сообщается, что под утро на Днепропетровщине был сбит вражеский беспилотник.

Кроме того, стали известны первые подробности новой атаки на Харьков.

Предварительно, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

На данный момент известно, что три человека получили ранения, состояние легкое.

"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий", - рассказала в Харьковской ОВА.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Согласно первым данным, которые озвучил мэр города Игорь Терехов, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.

Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их.

ОБНОВЛЕНО:

В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

Последние новости Украины:

Новый ужасный взрыв произошел в Украине - вокруг все почернело, есть погибший.

Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.