Так, стало известно, что ночью оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
Как отмечается, враг направил более полудесятка артиллерийских снарядов.
Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Легковой автомобиль – уничтожен. Изуродована линия электропередач.
К счастью, люди остались невредимыми.
Также сообщается, что под утро на Днепропетровщине был сбит вражеский беспилотник.
Кроме того, стали известны первые подробности новой атаки на Харьков.
Предварительно, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.
На данный момент известно, что три человека получили ранения, состояние легкое.
"Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий", - рассказала в Харьковской ОВА.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Согласно первым данным, которые озвучил мэр города Игорь Терехов, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.
Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок – спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их.
ОБНОВЛЕНО:
В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.
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