Средств борьбы с этим оружием у России нету, поэтому оно бы позволило Украине получить необходимое преимущество.

По словам известного военного эксперта Олега Жданова, Украина нуждается в баллистических ракетах с дальностью в 300-500 километров.

Отвечая на вопрос, какое оружие в необходимых количества позволило бы Украине завершить войну в ближайшее время, Жданов сообщил, что это ракетные войска, артиллерия, авиация и танки, вернее бронетехника.

«Ракетные – именно баллистика. Потому что с баллистикой у россии совсем плохо. У них баллистикой бороться нечем, плюс баллистика летит очень быстро на довольно большие расстояния. И средств борьбы с ней нет. Это высокоточное оружие, баллистические ракеты в кассетном и фугасном снаряжении способны решать любые задачи», - пояснил Жданов в своем новом видеообзоре.

Например, подчеркивает эксперт, если войска находятся в оперативном районе, рассредоточены на большой площади, ударить можно именно баллистикой.

«Просто баллистика до 500 километров. И артиллерия современная до 75 километров они могут, если брать высокоточные боеприпасы. Далее авиация. Если крупный военный объект, где находятся войска в укрытии, то туда групповой ракетный удар», - привел пример Олег Жданов.

Эксперт пояснил, что фугасные ракеты разрушают, фугасные добивают пехоту. Авиация же выбивает системы ПВО противника и ракетные войска, а бронемашины обеспечивают поддержку и защиту пехоты в ближнем бою.

«Но любой учебник это говорит, что основа огневого поражения – это ракетные войска, артиллерия и авиация. Вот это то, что могут вынести все, начиная от логистики и заканчивая войсками на переднем крае», - подчеркнул Жданов.

При этом Украине не хватает как авиации, так и ракетных войск с дальностью хотя бы до 300 километров, не говоря уже о 500.

Добавим, что тем временем появилась информация, что администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова двух американских чиновников.

По неподтвержденным данным, в Белом доме сейчас рассматривают варианты с большим пакетом помощи для Украины до конца 2024 года или думают продвигать меньший краткосрочный пакет помощи, имеющий больше шансов на принятие в Конгрессе.

В то же время, издание Politico сообщает, что администрация Байдена также рассматривает возможность использования программ грантов Госдепартамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине.

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