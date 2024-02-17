Как безошибочно отличить оригинальный iPhone от подделки, проверить его при покупке и грамотно подготовить к продаже.

Отличить подделку от оригинального iPhone может показаться сложной задачей, но есть несколько ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание.

Первое, что следует проверить, это упаковка. Оригинальные iPhone поставляются в качественных коробках, которые не имеют видимых повреждений, потертостей или неровностей. Надписи на коробке должны быть четкими и без ошибок, а на дне коробки должна быть наклейка с серийным номером устройства, моделью и объемом встроенной памяти. Оригинальный логотип Apple на коробке должен быть качественно нанесен и иметь надкушенное яблоко только с правой стороны.

При визуальном осмотре самого устройства обратите внимание на материал корпуса.

Оригинальные iPhone изготавливаются из алюминия высокого качества, поэтому корпус должен быть хорошо сборным и без использования пластика. Шрифт на устройстве должен быть ровным, без размытий или искажений, а фабра (защитное стекло передней панели) должна лежать ровно и без пузырей.

Также обратите внимание на разъемы для зарядки: старые модели iPhone имеют 30-контактный разъем, в то время как более новые модели используют разъем Lightning.

Цена также может быть признаком подделки.

Если цена слишком низкая по сравнению с рыночной стоимостью, это может быть сигналом о том, что устройство является подделкой.

Кроме внешних признаков, существуют способы проверки iPhone при покупке. Например, проверка серийного номера IMEI. Оригинальные iPhone имеют уникальный серийный номер IMEI, который можно найти на задней крышке устройства или в настройках. Проверьте соответствие этого номера информации о модели и характеристиках на официальном сайте Apple.

Проверка доступности для скачивания приложений из App Store также может быть полезной.

Если устройство подлинное, вы должны иметь доступ к магазину приложений и скачиванию приложений, специально разработанных для iPhone.

При покупке подержанного iPhone важно внимательно осмотреть устройство и проверить его работоспособность. Узнайте серийный номер IMEI и проверьте его на официальном сайте Apple. Обратите внимание на состояние корпуса, кнопок, камеры и сенсорного экрана. Также убедитесь, что устройство не было подвергнуто воздействию воды.

Чтобы подготовить iPhone к продаже, сначала перенесите свои данные на другое устройство или сделайте их резервную копию. Затем отключите все подключенные устройства, выйдите из своих аккаунтов iCloud, iTunes и App Store, и сбросьте все содержимое и настройки на iPhone.

Теперь у вас есть подробное представление о том, как отличить подделку от настоящего iPhone, как проверить его при покупке и как подготовить к продаже.

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