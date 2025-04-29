Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Украине ведет серьезную работу, чтобы получить гарантии безопасности, и рассказал, какие уже есть успехи, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Одно из направлений, конечно же, предусматривает развитие стратегического партнерства и углубление сотрудничества между Украиной и США в военно-техническом плане, в плане совместных производств вооружений, а также поставок вооружений и разведданных для нашего государства. Я надеюсь, что украино-американское военно-техническое сотрудничество будет только развиваться и преуспевать в будущем, вопреки всему», - рассказывает Александр Мусиенко.

Второе направление, продолжает он, - это «коалиция желающих», в первую очередь Великая Британия и Франция, которые высказались о размещении на территории Украины военной миссии. Как объясняет эксперт, западный военный контингент будет предоставлять помощь ВСУ, готовить наших бойцов, это будет обмен опытам, плюс дополнительные системы ПВО, РЭБ, и главное – это механизм поддержания режима прекращения огня.

«Газета The Telegraph написала о том, что США готовы предоставлять финансовую, политическую поддержку, поддержку разведданными этой военно-технической миссии на территории Украины. Очень важный пункт, который необходимо зафиксировать, - США поддерживают идею размещения иностранных войск на территории Украины как гарантию безопасности, и москва не будет иметь никакого права вето», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, Украина ведет системную работу по гарантиям безопасности и добивается позитивных промежуточных результатов, несмотря на определенные политические процессы и турбулентность. А военная миссия западных стран в Украине, подчеркивает он, стала реальностью, и гарантии безопасности от США мы тоже можем получить, но этот путь непростой и долгий.

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