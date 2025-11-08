Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что Украина вместе с европейскими партнерами проведет обучение объединенных экспедиционных сил, и объяснил, что это может означать, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

В Норвегии, рассказывает эксперт, состоялась встреча объединенных экспедиционных сил, на которой страны договорились о совместных усилиях по сдерживанию российской агрессии. Украина, подчеркивает он, согласилась проводить совместные учения с 10 государствами Европы, в основном речь идет о Северной Европе и странах Балтии, это именно те государства, которые достаточно активно помогают Украине.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что эти объединенные силы называются экспедиционными. А экспедиционные силы, как правило, образуются для того, чтобы действовать за пределами государства, такова историческая мировая практика. Возможно, сейчас мы наблюдаем создание именно того корпуса сил, который совместно с Украиной будет проходить подготовку для участия и проведения определенных действий на территории Украины. Этого исключать нельзя», – комментирует Александр Мусиенко.

В совместных учениях, отмечает он, будут участвовать, в частности, страны Балтии и Скандинавии, Великобритания, Нидерланды, Исландия, они стремятся изучить боевой опыт Украины, чтобы укрепить общую боеспособность. По словам эксперта, здесь очень правильно отметил министр обороны Британии Джон Гилли, что это мощный сигнал путину и другим потенциальным агрессорам, что объединенные экспедиционные силы являются более сильными, сплоченными, инновационными и гибкими в своих оперативных действиях, чем когда-либо.

«Вот, экспедиционные силы, 10 стран. Возможно, это уже сигнал, что они готовы пойти дальше остальных. То есть, они готовы уже разворачивать свои силы на территории Украины. И это было бы верно. Это довольно правильный шаг», – заключает Александр Мусиенко.

