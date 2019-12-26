Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции выступал в роли чабана, перед которым собралось «стадо пресс-баранов»

Как сообщает Politeka, такое яркое сравнение в эфире «Эхо Москвы» сделал российский журналист Александр Невзоров (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он прокомментировал большую пресс-конференцию, которую российский президент провел 19 декабря по итогам уходящего года. По словам Невзорова, во время беседы с представителями прессы Путин выглядел откровенно скучающим.

«У Путина был взгляд чабана, который прикидывал шашлычный потенциал каждого из вопрошающих. Но потом ему стало смертельно скучно, потому что, в общем, пресс-бараны были неаппетитные и похожи как две капли харчо. Тем не менее, это скучнейшее действо случилось», - отметил журналист.

Он добавил, что прошедшая пресс-конференция позволила сделать сразу несколько выводов о самом Путине и его манере правления.

«Во-первых, что у Владимира Владимировича всегда будет искаженное понимание реальности именно благодаря всей этой публике, именно благодаря во многом этим пресс-баранам, которые вроде бы олицетворяли какую-то свободу слова и свободу мысли», - рассказал Невзоров.

Он также отметил, именно с искажением реальности в первую очередь связан путинский режим.

«И стало понятно, что такое путинизм. Это то, в чем главное место занимает искаженное понимание реальности то самое, которое является следствием искаженного понимания реальности у самого Владимира Владимировича», - подчеркнул Невзоров.

Ранее стало известно, как и когда Владимир Путин может потерять власть в Кремле.

Об этом написал российский оппозиционный журналист Анатолий Баранов.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин может потерять свою власть в результате досрочных выборов так же, как и он сам получил эту должность в конце 90-ых.

«Нельзя же исключить, что Путин повторит фортель своего духовного отца и тоже уйдет досрочно. Это даже может превратиться в своего рода традицию передачи власти – старый властитель передает полномочия преемнику в канун Нового года. Ну что делать, если выбор президента нашему народу доверить никак нельзя», – озвучил Баранов свой прогноз.

Напомним, Путин резко избавился от своих топ-соратников, указ попал в сеть.

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