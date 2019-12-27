Мэр Херсона Владимир Николаенко оспорил слова Владимира Путина об «исконно русских» украинских территориях

Ранее президент РФ выступил со скандальным высказыванием о том, что юг Украины и Причерноморье якобы являются «исконно русскими» землями. В свою очередь, Николаенко напомнил Путину о том, что в действительности русские территории – это только «болота под Москвой». Как сообщает Politeka, соответствующее заявление появилось на официальном сайте администрации города.

В нем Николаенко пожаловался на то, что Украина два десятилетия закрывала глаза на провокации Москвы на тему российского Крыма. Мэр считает, что этого нельзя было делать.

«Я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря», - подчеркнул Николаенко.

Он считает, что России и ее президенту пора напомнить о реальном положении вещей.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные российские территории — это болота под Москвой», - подчеркнул Николаенко.

Он отметил, что остальные свои земли Россия получила благодаря «жестокости и коварству», нарушая договоренности, создавая внутренние кризисы в соседних государствах и используя их слабости.

Он добавил, что не понимает, почему Путин верит в то, что Россия имеет какое-либо отношение к «столь прекрасному и далекому от московских болот» Причерноморью.

Отметим, что ранее Путин позарился на украинские территории во время своей пресс-конференции 19 декабря.

Глава страны-агрессора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.

"Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", - заявил Владимир Путин.

Напомним, Путин открыто заявил, какие территории Украины присоединит к России.

Как сообщала Politeka, Путин нацелился на уничтожение главного врага РФ, Макрон поддержал идею.

Также Politeka писала, что Путин вернет контроль над границей Украины, судьба Донбасса предрешена.