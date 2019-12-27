В России решили отказаться от новогодних поздравлений Владимира Путина и пожаловались на его «подарки»

В одном из сел Омской области местные депутаты устроили акцию протеста и обратились к президенту РФ с просьбой не поздравлять жителей региона с Новым годом. Россияне выходят на одиночные пикеты в центр города и стоят там с плакатами с надписью: «Нас поздравлять не надо! Мы и так в шоке от ваших подарков!».

Люди уверены, что традиционные поздравления Путина давно не вызывают воодушевления у россиян.

«Когда он начинает нас поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки Владимир Путин преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?», - заявила РосСМИ депутат Ирина Дроздова.

В сети активно комментируют акцию протеста.

«Неправда! Народ любит Путина! А бабка из Омска, это известная американская актриса Деми Мур, снята в Голливуде агентами Госдепа», «Можно людей понять. Поздравления будут выглядеть как глумление», «Я смотрю это обращение в надежде, что Путин как Ельцин 20 лет назад скажет, что он уходит», «Не порядок. Что вам Крым не нравится?», «Путин оставил женщину без штанов», «А как же новогоднее поднятие НДФЛ до 16%? Что, и еще одно поднятие пенсионного возраста не примете в подарок? Ну уж нет: ТЕРПИШЬ ПУТИНА - ТЕРПИ И ЕГО ПОДАРКИ», - пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко отказывается быть премьер-министром Союзного государства: его влекут другие политические высоты. Такое заявления прозвучало в эфире "Эхо Москвы" от украинского журналиста Матвея Ганапольского.

По его словам, объединение России и Беларуси может сыграть злую шутку с Кремлем, поскольку большинство россиян хотят видеть президентом страны именно Лукашенко.

Также он отметил, что Александр Лукашенко начнет конкурировать с Владимиром Путиным за должность лидера государства.

Напомним, Медведев публично опозорил Путина, появилось фото.

Как сообщала Politeka, Путин нашел очередных "братьев" на карте мира: "будем помогать".

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