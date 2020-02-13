Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, прокомментировал выступление президента Владимира Зеленского об инвестициях

Медведчук не понял, куда, зачем и почему придут инвестиции. Ведь это не было оговорено. Тем временем на Донбассе продолжаются военные действия и мира нет. Также он затронул вопрос судебной системы. Об этом передает 112.ua. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"А теперь про инвестиции. Президент тоже говорит, что надо инвестиции, и мы ждем инвестиции, и инвестиции будут, и в плане правительства, и в его крылатых высказываниях инвестиции придут. Куда? Какие? Почему? Зачем? Вы правильно сказали по Донбассу, по продолжению боевых действий, военного конфликта, отсутствия мира. Но это же не самое главное. Это одно из составляющих. Да, оно может быть самым знаковым и самым существенным, но ведь есть масса других вопросов. А что это за вопросы? Это судебная система", - заявил политик.

Депутат не понимает, что это за такие инвестиционные няни. Кто они, смотрящие или новая крыша. Также Виктор Медведчук добавил, что сейчас в бюджеты специально закладывают деньги для того, чтобы решать проблемы с административным персоналом и многое другое. Это называется взяткой.

"А чего это в Давосе г-н Зеленский заговорил об инвестиционных нянях, которые будут 24/7, 24 часа ежедневно оказывать содействие. Это что? Это новая крыша? Так или нет? Или это новый смотрящий? Кто это? Скажите! Так если надо ставить смотрящего или крышу, который будет решать проблемы, так те, которые могут попасться на эту удочку, подумают, мол, подождите, ну, так, мы сегодня там, тот, кто осмелился или набрался храбрости вкладывать деньги в экономику. Они же даже закладывают в своих бюджетах – это же официально известно – смету на решение проблем с административным персоналом и со всяким остальным. То есть закладывается то, что называется взятками, взятками чиновникам. Они пойдут сюда?", - заключил Медведчук.

Политик добавил, что бизнес не пойдет в Украину, ведь он видит, как принимают в стране законы. Все зависит только от власти, ведь она имеет большинство и принимает их, когда пожелает. Также в стране идут боевые действия. Бизнес не получит из-за этого гарантий, а значит и не рискнет заходить в страну.

