Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от власти объективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Трагедия 2 мая в Одессе – "Одесская Хатынь" – одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины. Бойня на Куликовом поле, пожар в Доме профсоюзов, ставший причиной гибели десятков людей, расправа ура-патриотов над теми, кому удалось спастись из огня, – вот результат той политики ненависти и вражды, которую насаждали и культивировали лидеры евромайдана. Именно так – с насилия, ненависти, агрессии и циничной лжи – начинала свой путь в "европейскую семью", к европейским ценностям Украина Турчинова – Порошенко – Парубия – Яценюка», – заявил Медведчук.

Парламентарий отметил, что за пять лет правления преступный режим Порошенко – Парубия, несмотря на требования родных и близких жертв одесской трагедии, несмотря на призывы политиков, представителей гражданского общества и международных организаций, так и не провел объективное расследование событий 2 мая.

«Русофобская истерия, избирательное, политически мотивированное правосудие, заигрывание с ура-патриотами, работа на раскол общества, а главное, преступное полное бездействие в расследовании одесской трагедии – все это со всей очевидностью доказывает, что команда Зеленского покрывает страшные преступления режима Порошенко, а виновные не найдены и не наказаны», – констатировал Медведчук.

Народный депутат напомнил, что на этот возмутительный факт указала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, заявившая следующее: «2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако никто так и не был привлечен к ответственности за 48 убийств и смертей».

Как отметил Виктор Медведчук, Матильда Богнер призвала Офис генерального прокурора обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей и добавила, что председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам по незавершенным делам. «Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», – привел слова представителя ООН парламентарий.

Политик также особо подчеркнул, что установления и наказания виновных в трагедии 2 мая требует как украинское общество, так и весь цивилизованный мир.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти провести полное и объективное расследование одесской трагедии. Украинское общество ждет этого уже 6 лет! Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности в соответствии с принципом неотвратимости наказания. Историческая правда и справедливость должны быть восстановлены. Это требование не только нашей партии и общества, этого ждет от Украины весь цивилизованный мир, этого прямо требует Организация Объединенных Наций», – резюмировал Виктор Медведчук.