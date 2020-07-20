"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет продолжать бороться с попытками власти распродать украинскую землю. Для этого партия обратилась в Конституционный суд

Как передает "112 Украина", об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Возьмем землю – борьба за землю, попытки препятствовать разграблению земель сельскохозяйственного назначения, кто больше всех боролся, препятствовал и продолжает эту борьбу. Мы ведь продолжаем эту борьбу сегодня в Конституционном суде", - отметил он.

По его словам, согласно соцопросам, "с огромным отрывом на первом месте ОПЗЖ, на втором Батькивщина и Слуга Народа на третьем или на четвертом".

"Я сейчас не говорю даже о защите исторической памяти, о праздновании 9 мая, победы в Великой отечественной войне, ну, там мы с большим отрывом – 30% говорят о том, что наша партия действительно следует принципам сохранения исторической памяти в Украине, а все остальные не набирают больше 10%. Вот это оценка. Не 19, 20, 22%, а вот это", - подытожил Медведчук.