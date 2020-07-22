Глава государства Владимир Зеленский даже не пытается обуздать банды радикалов, которые сегодня безнаказанно орудуют в Украине

Такое мнение озвучил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112 Украина.

По словам Медведчука, монополия на применение силы в любом государстве, если это полноправное государство, принадлежит только власти. Власти, которую избрал народ.

"Получив доверие и поддержку наших граждан на выборах, более того, сформировав, и я это подчеркиваю, абсолютно демократическим путем всю вертикаль власти, г-н Зеленский стал не только президентом, но и смог создать условия для прохождения в парламент того большинства, которое сегодня называется монобольшинством, т. е. фракции, которая составляет сегодня коалицию, имеющую возможность принимать любые решения. Именно эта коалиция и г-н Зеленский сформировали исполнительную власть – Кабмин. Т. е. при наличии абсолютной власти президент Украины полностью бездействует в вопросах обуздания деятельности распоясавшихся национал-радикалов. И то, что национал-радикалы сегодня правят бал в стране, когда предпринимаются попытки в отношении неугодных, инакомыслящих людей, политических партий и отдельных политиков, свидетельствует о том, что г-н Зеленский, к сожалению, при абсолютном формировании всех ветвей власти, не может реализовать политику соблюдения конституционных прав и свобод в стране", - отметил Медведчук.

Оппозиционный народный депутат также предложил Владимиру Зеленскому вспомнить, о чем говорится в статье 1 Конституции Украины.

"Видимо, г-ну Зеленскому, а я к нему обращаюсь в своем обращении, как юрист к юристу, что делает с моей стороны особый акцент и ударение на том, что он юрист по образованию и поэтому должен понимать меня, потому что мы говорим на языке права, на языке закона, надо вспомнить, что есть статья 1 Конституции, где говорится о том, что Украина - это демократическое и правовое государство. А демократия означает право реализовать в стране свои взгляды, убеждения и свободно их высказывать. Потому что, кроме Конституции, действуют еще международные акты, которые ратифицированы Украиной и которые полностью регулируют правовые отношения у нас в стране. Это такие, как "Всеобщая декларация прав человека" - статья 19, или "Международный пакт о гражданских и политических правах" - статья 19, которые гарантируют нашим гражданам свободное изложение своих мыслей, своих взглядов, которые могут быть ограничены только отдельными законами. А если такого ограничения нет, то они полноправны, чтобы не только говорить, но и делать в соответствии с этими словами, со своими взглядами", - резюмировал Медведчук, обращаясь к главе государства.