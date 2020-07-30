Президент Украины Владимир Зеленский согласился ввести безвизовый режим с Китаем и одобрил курс на сближение со страной под влиянием пророссийских сил

Такое мнение в интервью изданию «Апостроф» высказал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общем сближении с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», ‒ заявил он.

По словам Харитонова, партия Виктора Медведчука намерена усилить сотрудничество Украины и Китая по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу " " "Один пояс – один путь", которая ставит целью усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью… ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», ‒ отметил Харитонов.

Он добавил, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сегодня самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в Синьхуа (главное правительственное агентство КНР со штаб-квартирой в Пекине. ‒ Ред.) и других… практически еженедельно», ‒ заявил Артур Харитонов.