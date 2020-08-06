Партия "Слуга народа" планирует после местных выборов в октябре наладить сотрудничество с политической силой "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает "Обозреватель", об этом "Бабелю" рассказал источник в руководстве партии СН. По его словам, сотрудничество будет "ситуативное".

"У них (руководства ОПЗЖ – Ред.) в отличие от "Голоса" или "ЕС", нет идеологических требований – они абсолютно прагматичны и понятны", – сказал представитель "слуг".

Издание также пишет, что ранее "Слуга народа" провела соцопрос среди своих избирателей, чтобы выяснить, с какой из партий после выборов она может создать коалицию в местных советах и не растерять рейтинг.

В результате вышло так, что 37% респондентов ответили "ни с одной", а 50% не против сотрудничества с ОПЗЖ. Часть избирателей поддерживают коалицию с партией "Батьківщина".

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. По результатам исследования, проведенного 1-3 августа 2020 года социологической компанией "RTS" ("Роботизированные телесистемы"), если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 26,7%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 21,8%, "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7% и ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 6,9%.

Видно, что рейтинг правящей партии падает, а оппозиции – растет.