В начале 2020 года правительство ликвидировало морские экологические инспекции – Азовскую и Крымско-Черноморскую, которые осуществляли контроль непосредственно на территории портов этих регионов.

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в своей колонке для УП, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев

Сейчас функционал проверок морских судов распределен между пятью областями, но инспекторы уже непосредственно не работают в прибрежно-защитной полосе.

Причиной таких изменений стали многочисленные жалобы судовладельцев на безосновательные проверки и начисление убытков за загрязнение. Клише "сомалийских пиратов" прочно закрепилось за некоторыми сотрудниками ГЭИ, что больно ударило по репутации всей инспекции.

Следствием решения о ликвидации морских инспекций стала полная перестройка нашей деятельности в портовых зонах. Если раньше инспекторы там находились постоянно, то теперь проверки происходят в соответствии с Порядком взаимодействия ГЭИ и Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Алгоритм прост. В случае обнаружения представителями АМПУ следов нефти или других вредных веществ немедленно информируется инспекция, направляющая туда своего сотрудника. Он обследует акваторию, осуществляет отбор проб воды, составляет акт со своей подписью и подписью уполномоченного от администрации порта.

Если результаты анализов указывают на загрязнение, администрация порта безотлагательно уведомляет об этом капитана судна, которое является потенциальным источником утечки вредных веществ.

В срок не более чем за два часа происходит проверка на самом судне силами ГЭИ и администрации порта. Осуществляется повторный отбор воды, и если лабораторное исследование вновь указывает на загрязнение, инспекция вычисляет сумму ущерба, который нарушитель нанес экологии.

Именно так сегодня проходят проверки в портах Черного и Азовского морей. Все слухи о якобы намерениях Госэкоинспекции восстановить свое постоянное присутствие в портовых зонах безосновательны. Практика показала, что это может привести к росту коррупционных рисков. И поэтому формат реакций и предупреждения угроз при поддержке и содействии Администрации портов пока является более приемлемым.

Задача ГЭИ - так отработать взаимодействие с АМПУ, чтобы в случае чрезвычайных экологических ситуаций между нами не возникало никаких недоразумений.

Экологический контроль в том или ином виде должен присутствовать, ибо порты – территория повышенной опасности для уязвимой морской экосистемы. Пример с печально известным затонувшим танкером "Делфи" это наглядно демонстрирует.

Но уязвимыми являются и воды с прилегающей к порту территорией, а также реки. Поэтому ГЭИ будет настаивать на разработке порядка взаимодействия с морской охраной Госпогранслужбы для того, чтобы контролировать состояние экологии вне 12-мильной припортовой зоны.

До сих пор не урегулированным остаются перемещения по внутренним водным путям. Для этого следует принять соответствующий закон и сформировать четкий механизм контроля за речными судами, особенно за топливом, которое они используют. Потому что пораженные нефтяными утечками реки могут нанести непоправимый вред здоровью людей, ведь оттуда черпают воду жители многих городов.

В свете глобальных изменений климата значение водных ресурсов Украины невероятно растет. Как растет и наша общая ответственность за их надлежащее использование и защиту.

Поэтому задача ГЭИ-минимизировать количество инцидентов, когда морские и речные воды становятся эпицентром экологических катастроф разного масштаба. И мы уверены, что сможем это сделать.