Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал главное условие успеха для Украины

Об этом он написал в своем обращении к народу по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

По мнению Виктора Медведчука, многие нынешние политиканы забыли актуальные и пророческие слова великого киевского князя Ярослава Мудрого: «…Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих…».

К сожалению, именно из-за деятельности этих политиканов Украина оказалась на краю пропасти, и остановить ее от падение может лишь формула национального успеха, которая подразумевает истинные принципы народовластия и уважение ко всем жителям нашей страны на каком бы они языке не разговаривали, и в какую бы церковь не ходили.

«Необходимо прекратить сползание страны в эту пропасть, остановить начавшийся процесс распада, восстановить территориальную целостность. Все это можно сделать, объединив людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха, формулы «сшивания» страны, когда в числитель выносятся вопросы языка, истории, веры, а в знаменателе – вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной и реализация принципов народовластия», - отметил Виктор Медведчук.

Народный депутат также добавил, что на сегодняшний день тремя главными врагами Украины являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация нашей страны.

Эти пагубные явления стали результатом того, что последние годы нашей страной управляют «разрушители и ликвидаторы». И делают это под «чутким» руководством заокеанских хозяев, которые являются врагами Украины и меньше всего хотят видеть ее по-настоящему суверенным и независимым государством.

«Единственным и неотложным решением, направленным на борьбу с врагами Украины, является установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ, что позволит стать на путь возрождения украинской промышленности и восстановления целых отраслей индустрии, сделать востребованным труд высококлассных украинских технических специалистов. Именно такие решения могут спасти наших граждан от нищеты, заложить фундамент восстановления экономики, построения независимой и суверенной страны», - утверждает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В тоже время, политик уверен, что, объединившись ради общей цели, мы сделаем Украину успешной и действительно независимой страной.

«С праздником вас, дорогие друзья! Он обязательно придет на улицы наших городов и сел, если мы сделаем нашу страну успешной», - написал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сказал, что последние шесть лет Украина находится под внешним управлением.