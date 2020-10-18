Всенародный опрос, инициированный Зеленским 25 октября, является никчемным с юридической точки зрения и неинтересным для украинцев, потому что туда не включены вопросы, которые действительно волнуют сегодня граждан нашей страны: вакцинация, восстановление экспорта украинской продукции, установление мира и так далее

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина».

По мнению политика, вопросы, озвученные президентом не имеют никакого смысла.

«Сам этот опрос, с юридической точки зрения, является никчемным. И я даже не говорю о правовых последствиях. Ну, конечно же, на кухне люди обсуждают Будапештский меморандум. Конечно же, именно на кухне обсуждают, когда можно будет употреблять легализованную марихуану. Вопрос звучит красиво: в медицинских целях. Я прошу прощения, но г-ну Зеленскому сказали о том, что у нас в медицинских целях используются тяжелые наркотики на законных основаниях? Зарегистрированные, и это средства для того, чтобы снизить болевые ощущения у лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. При чем тут марихуана? Конечно, надо было поставить вопрос проще: можно ли употреблять марихуану в барах, кафе, ресторанах? Но и так намекнут: если будет легализована марихуана, то это будет возможно. Для кого? Для молодежи? Ну, наверно, это сможет кого-то купить. Но суть тогда этого вопроса, автором которого является Президент?», – подчеркнул Виктор Медведчук.

По мнению народного депутата, вопрос о сокращении парламента должен решаться путем внесения изменений в Конституцию, а не на всенародном референдуме, потому что о негативном отношении людей к власти и так все знают.

«Я был организатором референдума 2000 года. У нас был показатель 92% за то, чтобы сократить состав парламента с 450 до 300. Более того, наша фракция единственная вместе со “Слугой народа” проголосовала за изменение в Конституцию, которое прошло первое чтение и на сегодня готовится ко второму. Мы это проголосовали. Людей чего спрашивать? Люди за то, чтобы уменьшить количество депутатов. Как относятся сегодня люди к парламенту? Плохо. По этой социологии, на которую я ссылался, на начало октября 43% уже хотят, чтобы были досрочные парламентские выборы. При этом не могу не сказать, что 38% желают этого же и Президенту – чтобы были и досрочные президентские выборы. Вот вам настроения людей», – сказал политик.

Он отметил, что этот опрос, является политическим пиаром перед предстоящими выборами, которым Зеленский пытается удержать свой стремительно падающий рейтинг.

«Этим ли должна интересоваться власть и в лице Президента, и в лице парламента? Нет. Надо создавать нормальные условия жизни, рабочие места, обеспечение уровня благосостояния и всего остального. А эти вопросы – пиар-ход перед выборами. Более того, а что такое Будапештский меморандум? Гарантии суверенитета, независимости и гарантии защиты от Великобритании, США? Да. Использовать? Использовать. Только мне почему-то кажется, что это использование причинит вред Украине, потому что под этим использованием будут понимать то, что уже разрешено 365 дней в году: проведение военных учений членам НАТО, что над Киевом, как и над другими городами Украины, уже летают военные бомбардировщики США, что Украину готовят в силу той концепции безопасности, которая была принята еще в 2016 году при Порошенко, как территорию, для того чтобы страны НАТО выясняли отношения с Россией, в том числе и в рамках боевых действий. Мы что, хотим превратить нашу страну в плацдарм для выяснения боевых отношений стран НАТО и России? Мы хотим, чтобы наша территория стала территорией боевых действий? Мы хотим, чтобы гибли не только военнослужащие, но и миллионы гражданских лиц? А кто мешал г-ну Зеленскому, он же говорил об этом очень давно, сегодня просить США, Великобританию участвовать более активно в мирном урегулировании? А почему США ни разу не высказывали своих желаний участвовать в "нормандском формате "? Это же очевидный факт. Более того, против участия США выступала Германия как член "нормандского формата". По поводу Британии вообще вопрос не обсуждался. Так в чем вопрос? О чем хотят спросить, что хотят узнать?», – поинтересовался председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политик отметил, что снятие экономической блокады с Донецкой и Луганской областей позволит существенно улучшить экономическое положение Украины. Поэтому власть должна взять на себя принятие этого решения, а не дискутировать с народом о создании свободной экономической зоны.

«Свободная экономическая зона. Есть такое. Это элемент мирного плана, который я разработал еще в 2016 году, и мы предлагали свободную экономическую зону. Обратите внимание, в 2016, а в 2017-м Порошенко ввел экономическую блокаду. Так вот сегодня надо не рассуждать и не дискутировать с людьми, а надо снять экономическую блокаду, что даст нам дополнительно 2,5–3% ВВП, от которых мы избавились в результате неумных, примитивных действий власти тогда, а новая власть не восстановила эту брешь, причиняющую серьезный ущерб экономике. В чем вопрос?», – сказал Медведчук.

Кроме того, политик подчеркнул, что Зеленский не имеет права на проведение подобных опросов. А вся организация этого мероприятия демонстрирует, что ни Президент, ни его команда не имеют представления о том, каким образом изучается общественное мнение.

«Но это не главное. Непонятно, что это за опрос. Статуса у него нет. Он, конечно, может подписать указ о проведении такого опроса. Но он не имеет на это права, потому что статья 106 о полномочиях Президента не предусматривает этого. Там есть речь о его полномочиях в назначении и проведении референдума. По опросам ничего не сказано. Более того, кто это будет проводить? Какая-то общественная организация. Говорят, волонтеры. А вы знаете, сколько у нас участковых комиссий, где должны быть эти урны или опросы? 29 000. Посчитайте, сколько людей надо выставить, сколько бюллетеней надо напечатать. Кто это будет финансировать? А самое главное, кто считать будет? Это первый вопрос. Второй вопрос: а как будут считать? Третий вопрос: зачем будут считать? И четвертый вопрос: по чему будут считать? И вот эта вся галиматья с этим опросом еще раз свидетельствует о том, что эти люди не понимают, о чем идет речь и каким образом надо узнавать общественное мнение. Я готов поделиться опытом с этой примитивной командой во власти.

Когда я был главой АП, мы делали очень просто: я собирал 4–5 представителей социологических центров. Разрабатывали одни и те же вопросы и давали их четырем социологическим центрам. Они изучали, у них была своя сеть. Репрезентативным опросом получали результат, мы сводили этот результат с их участием и выводили показатели. Вот что такое температура общественного мнения. Кто вам мешает это сделать? Определите 4–5 центров, пригласите, официально платите. А мы оплачивали официально, деньгами из фонда АП. Проведите и сделайте. А что вы делаете? Какая-то общественная организация, какие-то волонтеры, какие-то счетчики, какие-то результаты. Зачем?», – отметил народный депутат.

Он добавил, что опрос Зеленского является прямым вмешательством в избирательный процесс.

«Мало того, что это нарушение его полномочий, но это еще и вмешательство в избирательный процесс. Ведь Избирательным кодексом запрещены какие-то либо действия из цикла административного ресурса, которые могут применяться, которые могут быть задействованы в процессе голосования. Т. е. в день голосования, 25 октября. И при всем при этом все СМИ обсуждают. Говорят о вопросах, об основаниях, о последствиях. Все говорят. Так надо было этого добиться? Так вам "шашечки или ехать"? Вот все время у меня такое стойкое впечатление, что нашей власти главное – "шашечки". А насчет "ехать" – они об этом даже не думали никогда», – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предлагал власти четкий план наполнения государственной казны и выведения Украины из социально-экономического кризиса, частью которого была детенизация экономики и снятие экономической блокады с Донбасса.