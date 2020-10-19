Василий Горбаль, назначенный Верховной Радой в Совет Нацбанка, входил в ближайшее окружение Януковича, фигурировал в коррупционных скандалах, рейдерстве и похищении человека.

Об этом говорится в материале издания Антикор.

Напомним, 16 сентября ВРУ проголосовала за постановление №4077 об изменениях в составе Совета НБУ и назначила Горбаля членом этого Совета. Максимальный срок полномочий — 7 лет.

В банковском секторе Горбаль с перерывами работает почти четверть века. Его продвижению по службе способствовал экс-глава Нафтогаза Украины Игорь Бакай. В 2004 году он бежал в Россию, где получил гражданство. В Украине против него открыто несколько уголовных дел. Одно из них связано с кражей из бюджета 42 млн дол., которые Бакай и Горбаль через «Укргазбанк» вывели на подконтрольные оффшоры.

Василий Горбаль стал руководителем «Укргазбанка» (тогда он назывался «Интергазбанк») в 1996 году. На тот момент ему было 25 лет. К 2004 году Горбаль сблизился с Партией регионом и даже «засветился» на так называемых «пленках Мельниченко». На них мужчина с голосом, похожим на голос Горбаля, обсуждал с Андреем Клюевым поддельные бюллетени для голосования на выборах президента.

«Растущее влияние Горбаля в Партии регионов показала ситуация в 2005 году. Тогда Генеральная прокуратура арестовала председателя правления «Укргазбанка» Вадима Ляшко, а также начальника финансово-экономического управления «Укрзализныци» и его заместителя. Их обвиняли в хищении 300 млн грн. Горбаль, который на тот момент был почетным президентом банка, смог за два месяца «замять» дело», — говорится в материале.

При Януковиче Горбаль избирался нардепом, активно «работал» в Бюджетном комитете. В 2010 году некоторое время работал губернатором Львовской области, но вскоре был уволен и вернулся к парламентской работе.

После Революции достоинства Горбаль отошел от политики. В 2014 году засветился в попытках рейдерского захвата ряда компаний и в деле о похищении человека. По данному факту в настоящий момент ведется расследование. «Решить проблемы с новыми уголовными преступлениями Горбаль пытается старым проверенным способом – ищет пути, как стать полезным для новой власти и получить необходимую поддержку... Судя по назначению Горбаля в Совет НБУ, ему это пока удается, — пишет издание. — Будет ли он полезен стране на новой должности — вопрос спорный. Но для тех, кто ему помог туда попасть, определенно да».